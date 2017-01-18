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H奶女星遭影射「脫星」 要求立委道歉

2017/01/18 10:25

劉樂妍麻辣發言經常引發紛爭。（翻攝自劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國遼寧艦日前進入台灣的西南防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西向北航行，牽動兩岸敏感神經，「H奶女星」劉樂妍暗酸一般民眾過於大驚小怪，引起民進黨籍立委黃偉哲不滿，公開批評她「我不知道這是哪個女明星說的，是脫星還是什麼星」，沒想到這番言論惹惱了劉樂妍，要求黃偉哲應該道歉。

黃偉哲日前暗酸劉樂妍是「脫星還是什麼星？」因而惹惱劉樂妍。（翻攝自黃偉哲臉書）

今天凌晨2點左右，劉樂妍透過臉書留言，要求立委黃偉哲道歉，她說：「因為我不是脫星，公眾人物可以接受公眾評論，但是不可以被公然侮辱。」劉樂妍自嘲智商真的很低，「那你勒？」

劉樂妍認為：「難道我和你對政治的立場不同、國家的認知不同，我就可以罵你是低級政客嗎？」她透露懶得去告黃偉哲，「因為回台灣去告你，簡直是浪費我的錢、浪費我的時間，浪費司法資源。」

劉樂妍凌晨2點左右，透過臉書留言，要求立委黃偉哲必須道歉。（翻攝自劉樂妍臉書）

「如果你不想因為罵我的這句『脫星』成為你未來從政道路維基百科上的污點，那你真的就不要再惹我了」，最後劉樂妍還對黃偉哲嗆聲：「但是你必須要道歉，因為，我！不！是！脫星。」

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