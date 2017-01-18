男星怨床戲超短 舒淇神回「你比較快」

舒淇與王千源在新戲中飾演夫妻。（翻攝自《健忘村》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舒淇去年9月甜嫁馮德倫，婚後生活及做人進度一直受到大家關注。近日舒淇出席新電影發布會，不時在台上賣萌，讓發布會笑聲不斷。

舒淇在新戲《健忘村》裡飾演「村花」，嫁給王千源飾演的村長，因此現場主持人開玩笑問：「夫妻生活還好嗎？」王千源笑回：「不好啊！有一場戲，我跟舒淇躺床上，躺了一會兒就沒了。」拐彎抱怨沒床戲，不料舒淇在一旁默默點頭，神回一句：「你可能比較快。」讓王千源頓時語塞，就連台下的監製也都笑得合不攏嘴，成功炒熱氣氛。