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溫昇豪直播「不酒駕」後犯規？東家代喊冤

2017/01/18 09:45

溫昇豪長相帥氣、演技一流。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「伊林一哥」溫昇豪無論是外型、演技都相當出色，戲劇作品都受到廣大觀眾喜愛，人氣相當高。溫昇豪昨晚在自己投資的酒吧「酒窩」開臉書直播，他在鏡頭前不厭其煩的為粉絲介紹酒的種類，過程中他一口一口品嘗美酒並多次強調「酒後不開車」的觀念，但他卻在酒後被媒體直擊開著自己的保時捷揚長而去。

《蘋果日報》報導，溫昇豪在直播結束以後，為了要醒酒，接著跟同事們坐在店內聊天，之後又轉戰隔壁餐廳用餐，不過，1個多小時的用餐時間明顯不能把酒精沖淡，餐畢溫昇豪便開著白色保時捷離去。據悉，開車時溫昇豪發現被記者跟拍，他還疑似挑釁記者，下車向記者招手，看到記者準備拿起拍攝器材，他又旋即回到車上揚長而去，酒駕行徑對比自己臉書上直播頁面的「酒後不開車」警語，顯得格外諷刺。

溫昇豪在自己投資的酒吧開臉書直播，卻被爆喝酒直播完開車上路。（翻攝自臉書）

對此，伊林娛樂表示，溫昇豪個人就是因為重視酒駕問題，不斷在直播節目中呼籲大家不要酒後駕車，他也只喝了幾口，加上並不是馬上就開車，開車上路已是直播節目結束後兩小時，除直播畫面可以證明一切，主持人狄志偉全程在場也是人證，認為報導中的不實陳述已對藝人形象造成莫大傷害。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆

相關影片（影片來源臉書，如遭移除請見諒）

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