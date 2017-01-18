六月拍戲邊擠奶快操垮 尪送名錶換笑容
2017/01/18 09:28
〔娛樂頻道／綜合報導〕六月與李易結婚5年多，育有1兒1女，六月近日受訪透露，她邊拍戲還得邊擠奶，情緒已在崩潰邊緣，而老公李易馬上送上名錶，安慰她疲乏的身心。
《蘋果日報》報導，六月表示，她最近邊拍偶像劇之餘還要隨時擠奶，回家後更要打起精神照顧2個小孩，體力不堪負荷之外，情緒更是接近崩潰，所幸李易知道老婆辛苦，大手筆送上約38萬的勞力士（ROLEX）手錶慰藉，李易透露：「知道老婆喜歡這款，自己又捨不得買，本來想她3月生日送，但早點送她可以早點開心。」李易愛妻的心意，終於讓六月露出笑容。
李易送上勞力士YACHT-MASTER系列名錶，撫慰辛苦的老婆。（翻攝自ROLEX官網）
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