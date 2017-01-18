神秘男香閨待12小時 雞排妹撇清過夜情

雞排妹身材姣好，曾出過寫真集。（水舞提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純擁有火辣身材，言論大膽一炮而紅，更為她帶來許多通告，不過，她近年行事漸轉低調，去年電視通告幾乎為零。近日她被拍到與一名高額男子外出吃宵夜，吃完宵夜該男子便在她家留宿12小時。

《壹週刊》報導，6日凌晨，雞排妹與一名高額男子和另一名戴眼鏡的男子到南京東路吃宵夜，吃飽後高額男駕車，雞排妹坐在副駕上，中途讓眼鏡男下車先行離去，凌晨3點2人便驅車直奔女方香閨，直到隔日近下午3點，雞排妹和高額男才雙雙現身，她先步出住處大門，高額男則開車從地下停車場駛出，接著便消失在車潮中。

7日傍晚，高額男和眼鏡男再度開車來到雞排妹住處拿行李，3人一起吃壽司當晚餐，期間雞排妹與高額男上演紅豆餅餵食秀，充滿情意，隨後高額男先送雞排妹回家，便和眼鏡男到機場飛往香港。對此，人也在香港的雞排妹透過經紀人表示：「只是普通朋友，6日吃完消夜，凌晨男方送她回家後就立刻開車離開，沒有過夜。」至於近期常跑香港，她稱都是為工作，並非約會。

雞排妹雖日漸低調，緋聞卻沒有停止過。（資料照，記者潘少棠攝）