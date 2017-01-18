李依瑾揭傷痛記憶 被霸凌還險遭性侵

外型甜美的李依瑾，到出一段辛酸的過往，讓她好幾年飽受憂鬱症困擾。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李依瑾出道以來曾拍攝超過50支廣告，外表屬於空靈系美女的她，一直給人漂亮甜心的印象，殊不知她有好幾年時間飽受憂鬱症困擾，甚至還有厭食、暴食的症狀，餐餐都得催吐讓她苦不堪言，直到去年接演舞台劇，才漸漸放開心面對自己，以健康的心態重新生活。

《鏡週刊》報導，李依瑾的父母在她高中時離異，因為不想在家中忍受不和諧的氛圍，她從高中開始就當模特兒，獨自在外租屋生活。7年前為了發片，李依瑾簽給唱片公司，第一年不只沒有任何收入，反而還把積蓄花完，因為焦慮加上擔心上鏡的模樣太胖，她開始有了厭食、暴食的症狀，幾乎每餐都是吃完催吐，陷入惡性循環。

回想自己為何會被憂鬱症困擾，李依瑾道出一段不為人知的故事，原來她在7歲時，差點被鄰居大哥哥性侵成功，她從此開始有了社交障礙，因為對人的不信任感，讓她從小三到國中常常遭到霸凌，甚至因為過度壓抑，產生一些奇怪的行為。

一直到李依瑾去年接演舞台劇《老王子》，裡頭的角色幾乎都有精神障礙，讓她不得不面對自己：「從小覺得很多事情是很可恥的……，後來才感覺是可以被原諒的，原諒別人也是原諒自己。」敞開心胸後，她坦承生活過得開心許多，現在她還有一個穩定交往兩年的男友。