與Selina離婚9個月 張承中說出心裡話
2017/01/18 07:41
Selina（右）與張承中情牽9年，於去年3月宣布離婚。（展逸國際行銷）
〔娛樂頻道／綜合報導〕Selina去年3月宣布與「阿中」張承中離婚，坦承2人相處出了問題，離婚至今9個月，張承中受訪時坦言，2人仍是朋友，會相約出遊。
《鏡週刊》報導，張承中近日受訪曾感嘆，Selina的丈夫、前夫都不好當，「『我是誰的誰』這句話蓋過一切，只是我不喜歡這個頭銜…從以前到現在都不喜歡。」他還透露，2人離婚後仍是朋友，去年10月還有相約吃飯、打羽毛球，後來因為雙方工作忙，才沒時間碰面，但仍要顧慮外界觀感，因此他認真思考，以後到底還要不要跟前妻聯繫碰面，或是從此分道揚鑣，才不會對Selina造成困擾。
張承中和Selina離婚後，仍經歷許多風雨。（資料照，記者林正堃攝）
被問到走到婚姻失敗這一步有無後悔？張承中說：「不會後悔，但有時想到會有點失落，人生很多事情後悔不完，畢竟9年蠻長的。」離婚後有沒有哭過？他說：「我清醒的時候是不會哭的人，但是有沒有喝醉的時候掉過淚，我不記得，我喝醉的時候，很多事都不記得。」
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