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婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain

2017/01/18 07:21

Rain（右）與金泰希2012年合拍廣告結婚，拍拖4年多，昨宣布將於明天完婚，婚禮將採非公開儀式進行。（翻攝自網路）
〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓銀色情侶檔Rain、金泰希拍拖4年多傳過6次婚訊，姊弟戀終於在昨天宣布將於明天開花結果，Rain名下包括清潭洞的高級別墅及建築市值高達韓幣312億元（約台幣9億元），而金泰希在漢南洞及江南區各有一棟别墅及建築，市值約為韓幣200億元（約台幣5.8億元），而這對「金童財女」婚後將坐擁超過韓幣500億元（約台幣14.5億元）的不動產，榮登明星夫婦之冠。

昨韓媒報導34歲的Rain與36歲的金泰希將於下月19日在教堂迎娶金泰希，Rain第一時間雖透過公司否認，但隨後立刻在IG以親筆信向粉絲報喜，他在信中感性透露，金泰希無論是在他辛苦或幸福的時候，始終一直守候在身旁，並首度公開放閃示愛金泰希，甜蜜稱「她對我來說是最好的禮物」，而由他親自填詞的新歌《最好的禮物》，也被猜測是寫給金泰希的求婚曲。

由於近期南韓時局不穩，Rain、金泰希不約而同希望能低調舉行結婚儀式，公司表示兩人將於明天在教堂舉行非公開的婚禮，只邀請雙方家人及親近友人參加，並透露兩人目前尚未有具體的蜜月旅行計畫，生子的計畫也會等到婚後再慢慢討論。據悉夫妻倆婚後的新房將選在Rain居住的清潭洞別墅，Rain於2013年斥資韓幣45億元（約台幣1.3億元）購入該屋屋，現在市價已經翻漲到韓幣62億元（約台幣1.8億元）；而金泰希的父親也曾帶Rain參加朋友的高爾夫球聚會，對於未來的準女婿十分滿意，兩家人去年5月還曾共赴濟州島旅行，戀情修成正果備受外界祝福。

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