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（專訪）岳華恬妮慶紅寶石婚 閃過火星撞地球

2017/01/17 23:18

岳華與恬妮婚姻幸福，笑稱是因為有寶貝女兒嘟寶（右）。（記者胡舜翔翻攝）〔記者劉衛莉／專訪〕當年邵氏大俠岳華，娶了邵氏一代艷星恬妮，不管圈內圈外都不看好，「若沒我的寶貝女兒，我自己也不看好，女兒是這段婚姻的救星」，如今兩人攜手相伴已超過40個年頭，正享受閃亮亮的「紅寶石婚」！

從來沒有在台灣開唱的岳華，為了週六（21日）國際會議中心舉辦的「寶島回想曲─周藍萍經典作品音樂會」，將難得獻唱當年周藍萍為他主演的《大醉俠》所創作的4首主題曲、插曲，恬妮當然愛相隨，兩人日前返台，恬妮除了陪老公練唱、張羅演出，也將與媽媽團圓過年。

岳華、恬妮去年耶誕節前慶祝結婚41年。（岳華提供）

岳華笑稱自己是沒有主權的國家，太太又立下嚴格家規不能犯，「包括沒有行動自由、沒有經濟獨立、不能亂交朋友、不能亂接工作，所以我的朋友都是老朋友，基本上沒有新的朋友，一定都是夫妻認識或是圈內的朋友」。

兩人婚後移民加拿大，當時岳華跟香港TVB還有10年約，「她不讓我回香港拍戲，怕我一個人在香港，心都野了。」恬妮撂下狠話：「你回去，我們就離婚。」岳華只好乖乖留在加拿大，「後來又給拍，是怕我常去煩女兒，為了分散我的注意力，就把我發配香港充軍。」岳華才能在過去11年中，陸續為TVB電視劇《張保仔》、《巾幗梟雄》、《大太監》、《珠光寶氣》等發揮精彩演技，「平均一年拍兩部」。

岳華（左）常陪太太恬妮（右4），小姨子恬妞（右3）也是大明星。（記者胡舜翔翻攝）

岳華強調，維繫婚姻本來就不容易，「她的脾氣率性而為，就是要互相遷就，要不然早就『火星撞地球了』。」岳華不敢說自己的脾氣很好，「可是年輕時被她撞得都溫和了」，又看到很多婚姻，沒有為無辜的孩子著想，認為大人不能只考慮自己，他再次強調：「若沒這女兒，我們也可能分分鐘鐘就觸礁了。」

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