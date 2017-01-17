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（影音）大島優子伸手捧2.5公斤I奶 養眼畫面噴鼻血

2017/01/17 22:57

榮倉奈奈（左起）、吉高由里子、大島優子上節目宣傳日劇《東京妄想女子》。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女星吉高由里子、榮倉奈奈、大島優子日前登上綜藝節目《閒聊007》，宣傳主演日劇《東京妄想女子》，3位女星見到擁有傲人I乳的寫真女星天木純，陷入瘋狂，輪番上陣摸乳，用雙手體驗I罩杯的Q彈觸感，讓在場男星既尷尬又害羞。

天木純用傲人I乳表演巨乳版《PPAP》。（翻攝自網路）

21歲的天木純身高僅有148公分，卻有I罩杯傲人身材，光巨乳就重達2.5公斤，被粉絲封為「二次元body」。節目中，榮倉笑稱最愛「大胸」，每天都會固定觀看天木純的Instagram，希望能有機會見到本人。為此，製作單位邀來天木純上節目，而天木純還利用過人身材，將洗腦夯曲《PPAP》中的歌詞「蘋果筆」，改編成為「巨乳筆」，並將筆插在深邃事業線上，讓眾人看得驚呼：「也太厲害了吧！」

大島優子從背後狂摸天木純傲人I罩杯，露出燦爛笑容。（翻攝自網路）

個性大方的天木純，現場也邀吉高、榮倉、大島3位女星，用雙手感受大胸觸感，最先上陣體驗的榮倉，一摸到就大喊：「天啊好Q好軟！」；吉高則是睜大眼睛直呼「好想扒開事業線」，而最後壓軸的大島，則是繞到天木純身後，來個背後抱，邊摸邊笑到說不出話，當場遭主持人吐槽「你是在興奮什麼啦」，養眼畫面讓電視機前觀眾差點噴鼻血。《東京妄想女子》18日起每周三在日本首播，21日起每周六晚間9點在緯來日本台播出。

榮倉奈奈（左起）、天木純、吉高由里子、大島優子在後台開心合照。（翻攝自榮倉奈奈Instagram）

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