（影音）鄭俊英洗清偷拍嫌疑 回歸節目收視飆

鄭俊英（左2）回歸節目創下本季第二高的收視。（翻攝自《兩天一夜》官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手鄭俊英因前女友誣控偷拍性愛影片重創形象，遠走他鄉做音樂，暌違了4個月，日前再度回歸綜藝節目《兩天一夜》，收視創下第3季第2高，達20.3%，節目製作人柳一龍受訪談到鄭俊英回歸的花絮，顯見製作單位安排方式相當用心。

鄭俊英回歸節目的第一條件就是在獨處時間反省曾經的失誤。（翻攝自KBS）

最新一集節目中，鄭俊英並未直接和其他成員相聚，而是在成員完成任務的過程中，自己獨自一人登山，才算正式回歸節目，柳一龍表示，給予討厭登山的鄭俊英這項任務，是源於成員間的友誼，大哥們希望這段一個人錄影的獨處時間，能讓年紀最小的鄭俊英反省及收心。

成員們在演藝大賞不斷提起鄭俊英名字。（翻攝自《兩天一夜》官方臉書）

柳一龍也透露鄭俊英休息的這段時間心中十分不安，所以成員們才在去年年末的節目錄影和演藝大賞中不斷提起鄭俊英，更搶在新年前安排他回歸錄影，「不然過了年，老么的回歸可能就不了了之」。最後，柳一龍表示如果觀眾有任何指責，鄭俊英都應該虛心接受，自省過後的他也更加成熟，製作組會持續努力，把成員們之間的友情呈現給觀眾。

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）