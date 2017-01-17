流轉的騎跡 現台灣腳踏車民生史

日治時期腳踏車為奢侈品，台博館指出，當時人們購買腳踏車後一定拍照留念。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣素有腳踏車王國的美譽，年產量居世界之冠，腳踏車生產技術執產業牛耳，隨著公共租賃腳踏車的推行，這項交通工具常伴你我生活之中，國立台灣博物館（台博館）推出「流轉的騎跡」特展，向各方藏家借來珍貴的古董腳踏車，以多媒體方式呈現從日治時期以來，腳踏車與台灣民生發展相依的脈絡。

台灣本土的幸福牌日式文人車每項細節都透露著精細工藝，該台車為作家吳明益的私人收藏。（記者楊媛婷攝）

「鐵馬這個詞太美麗了，它結合了大自然跟人力，你可以想像造物主刻意在土地裡留下含鐵的礦石，人們挖出來以後鑄成黑黝黝的碳鋼再打造成一匹馬的樣子。」走進展覽會場，迎目而來就是引自作家吳明益小說《單車失竊記》描述腳踏車的字句，也展現腳踏車在不同時空地域下相異的稱呼，如日治時期的「自轉車」，再到北中南等各異的「孔明車」、「鐵馬」、「腳踏車」名稱，顯現人們從字句對腳踏車不同的想像。

日治時期就有藝人將腳踏車做為特技表演的道具之一，從台博館典藏的〈雙人單車交趾燒〉就能窺知一二。（記者楊媛婷攝）

台博館表示，台灣首輛腳踏車推估是於1895年隨日本殖民台灣引進，一開始僅為富人奢侈品，「那時購買一台腳踏車的費用，大約是一名教師10個月的薪資。」隨著腳踏車日漸普及，1930年代腳踏車還分為公務用的文車、工農商用的武車，另外也有將上管下彎，方便女士著裙騎乘的女用車，由於彼時助產士趕赴各家接生多使用該車，也被稱為產婆車，展品中也包含現今公路車前身的「跑車」，展場呈現的「跑車」具流線感並配備飛機形狀的風切，在當時是最時髦的交通工具之一。

特展也展出畫家楊英風1956年作品〈新竹市場〉，畫作視覺從腳踏車開始延伸，能看出當時腳踏車於民生的重要性。（記者楊媛婷攝）



戰後為了平衡貿易數字，國民政府鼓勵民間成立國產腳踏車工廠，台博館這次特展也透露出一段鮮為人知的創業秘辛，原來上一代最受歡迎的「幸福牌」會創立，是源自於一開始國民政府禁止現今台灣資生堂創辦人李進枝買賣化妝品，李進枝才與兄長李阿准、李阿青成立城中車業，並進一步推出幸福牌腳踏車，該牌腳踏車做工精細、售後服務良好，甚至後來還被中華電信、郵局等選為工務車與郵差車，是不少老一輩人的回憶。

日治時期腳踏車為奢侈品，台博館指出，當時人們購買腳踏車後一定拍照留念。（記者楊媛婷攝）

現場展出的其中一台幸福牌日式文車借自作家吳明益，從牛皮坐墊的精雕細琢與各項配件，可看出當時台灣腳踏車業對於工藝的要求，除腳踏車，現場也展出車鈴、車燈等各式配件，都能觀察到當時匠師的巧思，現場也能看到台灣取得腳踏車王國美譽的關鍵車款「BMX競技車」，台博館指出，1980年代日本腳踏車廠因產能負荷滿載，無法再接美國車單，車單轉至台灣後，台灣在該年腳踏車產量一舉超越日本，成為全球腳踏車產量之王。

「流轉的騎跡」特展呈現腳踏車從19世紀發明以來的時空脈絡，分為「一項19世紀重要的發明」、「自轉車與日治時期台灣常民生活」、「戰後台灣人的腳踏車故事」、「當代台灣自行車產業發展的轉型與突破」、「從現在騎向未來」5大單元，從各年代的腳踏車，配合影片以及以腳踏車為主題的畫作、生活什物等再現歷史記憶，即日起至2月12日在國立台灣博物館101、102展室舉行。