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黃曉明甜蜜告白Baby：這輩子注定是她

2017/01/17 21:34

黃曉明（左）今日和Angelababy（右）喜迎寶貝兒子「小海綿」。（翻攝自黃曉明工作室微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明與Angelababy結婚1年多，今日Angelababy順利產下寶貝兒子「小海綿」，演藝圈許多好友們也紛紛送上祝福。黃曉明工作室也翻出先前黃曉明受訪的片段，黃曉明透露和Baby結婚的原因，對老婆甜蜜喊話，「這輩子很難找到比她更好的人了，不可能！」

黃曉明在節目上向Angelababy告白「這輩子注定是她了」。（擷取自黃曉明工作室）

黃曉明日前在好友謝娜的節目《娜就這麼說》中，談到和Angelababy的感情世界，黃曉明大方稱讚老婆，「人又漂亮、性格好、又努力、又乖巧，雖然唱歌挺難聽的，跳舞也不怎麼樣」，但她會很努力去做好，又勇於釋放自己，加上黃曉明的媽媽非常喜歡她，也讓黃曉明感受到真的很難得可以遇到這麼好的女人，直呼「這輩子注定就是她了」。

Angelababy今日順利產下兒子。（翻攝自黃曉明微博）

黃曉明也透露，他喜歡上的不是Angelababy的外表，而是人品，還不忘自虧一下「黃曉明當年也是小鮮肉，現在都可以叫大叔了」，他還在節目上向Angelababy告白，表示不管以後Baby變老了或變醜了，他都會像現在一樣，一直愛下去。一番深情告白感動觀眾，直喊「要一直幸福喔」、「好幸福」、「祝福你們」。

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