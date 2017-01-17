（影音）女星遭藍波刀割傷搶劫 20分鐘讓歹徒落網

葉蔻為演唱會綵排，首次和台北市立國樂團合作覺得新鮮。（記者宋志雄攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有中醫師身分的歌手葉蔻，平時工作太累就會自己紮針減緩肌肉壓力，平常看診也要幫病患針灸、拔罐，她說自己算是個勇敢的女人，做事也夠理智，想起當年被歹徒搶劫，破案關鍵就在於清楚的描述歹徒特徵，連警察都誇她描述的相似度高達99%。

葉蔻今天和台北市立國樂團彩排，談到以前去太陽城作秀返家，竟遭歹徒跟蹤搶劫，她很火大，覺得工作已經很累，還要被搶，立刻報警，當時她還被藍波刀割傷，但她不驚不慌，報案時詳述特徵，警察只花20分鐘就抓到歹徒。

葉蔻（左起）、靜婷、美黛、小百合將參與演唱會。（台北市立國樂團提供）

1月21日在台北國際會議中心舉辦的「寶島回想曲～周藍萍經典作品演唱會」上，葉蔻將獻唱《願嫁漢家郎》、《當我們小的時候》等歌曲。另外香港黃梅調歌后靜婷也飛來台灣，綵排時談到：「這次跟60多人的台北市立國樂團合作，就像當年為電影幕後代唱一樣，好熟悉的感覺。」靜婷特別練唱了《訪英台》及《樓台會》，演唱會陣容還包括紀露霞、美黛、殷正洋、小百合、孔蘭薰等人，購票可洽兩廳院售票系統。