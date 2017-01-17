限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）女星遭藍波刀割傷搶劫 20分鐘讓歹徒落網

2017/01/17 20:16

葉蔻為演唱會綵排，首次和台北市立國樂團合作覺得新鮮。（記者宋志雄攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有中醫師身分的歌手葉蔻，平時工作太累就會自己紮針減緩肌肉壓力，平常看診也要幫病患針灸、拔罐，她說自己算是個勇敢的女人，做事也夠理智，想起當年被歹徒搶劫，破案關鍵就在於清楚的描述歹徒特徵，連警察都誇她描述的相似度高達99%。

葉蔻今天和台北市立國樂團彩排，談到以前去太陽城作秀返家，竟遭歹徒跟蹤搶劫，她很火大，覺得工作已經很累，還要被搶，立刻報警，當時她還被藍波刀割傷，但她不驚不慌，報案時詳述特徵，警察只花20分鐘就抓到歹徒。

葉蔻（左起）、靜婷、美黛、小百合將參與演唱會。（台北市立國樂團提供）

1月21日在台北國際會議中心舉辦的「寶島回想曲～周藍萍經典作品演唱會」上，葉蔻將獻唱《願嫁漢家郎》、《當我們小的時候》等歌曲。另外香港黃梅調歌后靜婷也飛來台灣，綵排時談到：「這次跟60多人的台北市立國樂團合作，就像當年為電影幕後代唱一樣，好熟悉的感覺。」靜婷特別練唱了《訪英台》及《樓台會》，演唱會陣容還包括紀露霞、美黛、殷正洋、小百合、孔蘭薰等人，購票可洽兩廳院售票系統。

相關新聞

推薦新聞
羅時豐英文名字怎麼來 歌迷聽了都笑噴 羅時豐英文名字怎麼來 歌迷聽了都笑噴
2017/01/17 21:25
永遠的7012 Gary秘密回歸合體《RM》 永遠的7012 Gary秘密回歸合體《RM》
2017/01/17 21:23
小S指定黃曉明當親家 急喊「許老三願意等！」 小S指定黃曉明當親家 急喊「許老三願意等！」
2017/01/17 21:15
（影音）葛仲珊邊饒舌邊跳舞 好ㄍㄧㄣ不服輸 （影音）葛仲珊邊饒舌邊跳舞 好ㄍㄧㄣ不服輸
2017/01/17 21:12
「咘啾咪」被拱出道！修杰楷笑虧Mia團長魂 「咘啾咪」被拱出道！修杰楷笑虧Mia團長魂
2017/01/17 20:56
阿喜想演武則天 竟是為了要把JR... 阿喜想演武則天 竟是為了要把JR...
2017/01/17 20:47
鮮肉男星要2.8億片酬 耍大牌還嫌劇本 鮮肉男星要2.8億片酬 耍大牌還嫌劇本
2017/01/17 20:44
杰倫！這真是太神奇了 魔術師讓周董演唱會爆驚喜 杰倫！這真是太神奇了 魔術師讓周董演唱會爆驚喜
2017/01/17 20:40
林韋君爆新歡 嬌喊：給人家一點隱私啦 林韋君爆新歡 嬌喊：給人家一點隱私啦
2017/01/17 20:36
流轉的騎跡 現台灣腳踏車民生史 流轉的騎跡 現台灣腳踏車民生史
2017/01/17 20:33
（影音）女星遭藍波刀割傷搶劫 20分鐘讓歹徒落網 （影音）女星遭藍波刀割傷搶劫 20分鐘讓歹徒落網
2017/01/17 20:16
曾之喬眼神迷濛嘴唇微張 叛逆小性感超電 曾之喬眼神迷濛嘴唇微張 叛逆小性感超電
2017/01/17 20:03
成宮寬貴閃退昔日拍檔無言 爆料密友態度逆轉願和解 成宮寬貴閃退昔日拍檔無言 爆料密友態度逆轉願和解
2017/01/17 19:44
海倫清桃臉書踢走前夫 戴發奎代筆發文失格 海倫清桃臉書踢走前夫 戴發奎代筆發文失格
2017/01/17 19:35
《蘭陵王》後沒拍電視劇 林依晨曝原因 《蘭陵王》後沒拍電視劇 林依晨曝原因
2017/01/17 19:09
玖壹壹台到有夠威 登Omusic熱搜王 玖壹壹台到有夠威 登Omusic熱搜王
2017/01/17 18:42
我愛你！周揚青曬新髮色首度告白羅志祥 我愛你！周揚青曬新髮色首度告白羅志祥
2017/01/17 18:40
孫沁岳與洪小鈴假戲真做？吻戲過激被種草莓 孫沁岳與洪小鈴假戲真做？吻戲過激被種草莓
2017/01/17 18:37
（影音）沒千萬請不到 藍心湄路邊批媒體 （影音）沒千萬請不到 藍心湄路邊批媒體
2017/01/17 18:28
品冠方文山加持 金鐘國再推中文單曲 品冠方文山加持 金鐘國再推中文單曲
2017/01/17 18:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.