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成宮寬貴閃退昔日拍檔無言 爆料密友態度逆轉願和解

2017/01/17 19:44

水谷豐（左）、成宮寬貴成搭檔合作日劇《相棒》3年。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲人氣男星成宮寬貴去年12月被友人A爆料吸毒、性向，為此閃退演藝圈，震驚各界。他過去曾與64歲男星水谷豐搭檔，演出國民刑事劇《相棒》11季至13季，今水谷豐出席《相棒》電影宣傳活動，被問到成宮相關問題，低頭沉默無言以對。

成宮寬貴自2012年起，加入日劇《相棒》系列演出，成為水谷豐的第3代搭檔，直到2015年才從劇中畢業，改由反町隆史接任演出。成宮與水谷豐合作3年多，2人培養出好默契，水谷曾對外表示：「成宮感覺就像是我兒子一樣，很得人疼。」今是成宮出事後，水谷首次出席公開場合。活動結束後，水谷向在場媒體親切揮揮手，聽到記者詢問「對成宮退出演藝圈有什麼看法」、「跟成宮還有聯絡嗎」等問題，立刻低下頭不發一語，未發表任何意見。

水谷豐（左）、反町隆史（右）今出席活動《相棒》電影宣傳活動，水谷豐對成宮寬貴相關問題沉默不回應。（翻攝自網路）

此外，A某先前在成宮退出演藝圈後，緊咬成宮不放，不斷在網路、推特上爆料，今A某態度突然180度大轉變，對外表示希望能和解，「我和成宮聊過後，決定和解。先前對成宮的一切爆料，也許是我太過感情用事了。我會負起一切責任，希望相關人士能跟我聯絡。」

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