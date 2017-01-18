（贈獎）李炳憲《偷天對決》當即興王 金宇彬怕扯前輩後腿

金宇彬在新片《偷天對決》飾演天才軍師，遊走在黑白邊緣。（車庫娛樂提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕由3代男神李炳憲、姜東元、金宇彬主演的電影《偷天對決》在南韓蟬聯雙周票房冠軍，截至昨晚已突破700萬觀影人次，而去年以《萬惡新世界》橫掃10座影帝獎座的李炳憲，也被封為片中的「即興王」，包括電影中「這些人一輩子省吃儉用，我只是想讓他們做個美夢而已」，以及他對金宇彬說的「脖子疼，你坐下」這些經典台詞，全出自他的即興發揮。

李炳憲是片中的即興王，脫稿演出創造出許多經典台詞。（車庫娛樂提供）為了詮釋這個曠世頂尖的「騙神」，李炳憲表示：「陳會長這個角色，對待不同人會有不同風格、不同語調。且陳會長價值觀與常人不同，他完全不覺得自己做壞事，有一套自己的理論。」白髮與白鬍子造型也隨場景有變化，可說內外兼修做足功課。而首次接演警官角色的姜東元，則為戲苦練拳擊並且增重，他自爆平常講話節奏沒這麼快，但因為片中台詞特別多，導致他常吃螺絲，對於其他演員感到抱歉。

被導演曹義錫評為片場開心果的金宇彬，則笑說能跟兩位前輩一起演戲感到十分滿足，一向謙虛有禮的他還曾向導演說：「『只要我不拉後腿，這部電影就會有好成績』，這是我的真心話，因為有太多的前輩，有些負擔，所以對飾演的朴將軍研究的更細。」

姜東元首次飾演警官，自爆因台詞太多而狂吃螺絲。（車庫娛樂提供）《偷天對決》故事圍繞著韓國史上最大的詐騙案，金額高達數兆元、受害人數超過4萬人，詐騙高手李炳憲、天才軍師金宇彬、智慧犯罪搜查組長姜東元在片中鬥智、鬥狠，展開一段欺騙與被欺騙的無間追逐；該片現已在台上映。此外，《自由娛樂頻道》也將送出電影《偷天對決》周邊商品，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

《自由娛樂頻道》也將送出電影《偷天對決》周邊商品。

《偷天對決》中文預告：