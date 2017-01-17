玄彬武打戲親自上陣 吐怨言想叫導演「你來！」

玄彬（左）在新片《機密同盟》挑戰飛車追逐，武打戲不假替身親身上陣。（車庫娛樂提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由韓星玄彬、潤娥、柳海真主演，斥資百億韓幣打造的電影《機密同盟》不僅在蔚山大橋封橋拍攝，男主角玄彬甚至還在首爾鬧區梨泰院上演玩命關頭，大玩飛車追逐，過往多拍攝愛情片的玄彬也將在特戰部隊當兵時的本領全拿出來，被韓媒形容「全片幾乎沒在走路，因為都在奔跑」，可見玄彬在新片裡真的是吃足苦頭。

玄彬（左）、柳海真在片中攜手合作辦案。（車庫娛樂提供） 潤娥在片中飾演柳海真的小姨子。（車庫娛樂提供）

玄彬除了在拍攝前3個月就苦練西斯特瑪俄羅斯軍隊武術，更為戲減重7公斤，從外型、武術練習到學習朝鮮語，事前準備工作毫不馬虎。而主動要求動作戲親身上陣的玄彬，對於導演金成勳真的沒怨言嗎？他不改一貫的直白個性，坦率說：「當導演笑著跟我說再來一次時，就想跟導演說您親自來彩排吧！」



《機密同盟》故事描述北韓為了顛覆「萬惡美帝」，製造了幾可亂真的假美鈔（超級美鈔），這傳聞的秘密武器卻被犯罪頭子偷走並逃往南韓，北韓不得不向南韓求助，進行共同秘密調查；北韓派出特種部隊出身的刑警，而南韓卻派出只想混口飯吃的老鳥警探，一北一南、天龍地虎的兩人，被迫成為搭檔。該片將於2月17日在台上映。



《機密同盟》中文預告：