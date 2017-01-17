（影音）不敢和別人訴說 白冰冰憶女哽咽淚崩

〔記者蔡琛儀／台北報導〕白冰冰19年前痛失相依為命的寶貝女兒白曉燕，她今天受訪無意間提到去年女兒逝世19周年時，自己心情低落又不敢和任何人訴說心情，忍不住紅了眼眶，哽咽說：「對別人來說可能會覺得事情很久了我還在提，但那是我的唯一，我的生命，只要我還有記憶，沒有老人癡呆，她會一直在一直在。」

白冰冰哽咽回憶起白曉燕。（記者陳逸寬攝） 白冰冰新歌發表會。（記者陳逸寬攝）

白冰冰也透露將推出新書，把自己出道、婚姻、女兒過世等等心路歷程全寫在書中，「不是說把自己的不堪掀起來，而是看到現在很多經歷小小挫折就去自殺，想讓大家知道每個人都有挫折，你要如何自處，日子是自己的，別人的安慰只是安慰，要自己懂得堅強心理。」

白冰冰新歌發表會找來兩位素人歌手蔡萬來（左）、林文勝（右）站台。（記者陳逸寬攝）

白冰冰推出全新台語專輯《痴情夢留給傷心的人》，她請到兩位男素人和她合唱專輯中的兩首歌曲，原來這兩人都是她好友的老公，也都是企業家，義氣相挺讓她十分感動。

白冰冰新歌發表會許多企業家朋友到場支持。 （記者陳逸寬攝） 白冰冰新歌發表會。（記者陳逸寬攝）