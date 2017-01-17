死忠粉絲變老婆 謝和弦：上帝派了天使

謝和弦和老婆Keanna（右）感情甜蜜。（翻攝自謝和弦Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦憑著獨特的音樂風格，在樂壇闖出響亮名號，和老婆Keanna結婚後也成了新好男人代表，今天他在社群軟體上細細訴說老婆是如何一路支持自己的，並向對方告白：「感謝上帝，派了一位天使來當我的老婆。」

謝和弦（右）透露Keanna一直是自己的忠實粉絲。（翻攝自謝和弦Instagram）

謝和弦今天在Instagram上分享了一張和Keanna甜蜜接吻的照片，透露他們在還沒認識彼此之前，老婆就是他的忠實歌迷，不管是要出門化妝時會聽他的專輯，就連平時也會上YouTube偷看MV；Keanna還曾經因為將手機鈴聲換成謝和弦的歌，被當時的男友賞了一巴掌，但她並沒有因此而放棄，反而更堅定愛著謝和弦的心。

經過Keanna「愛的收服」，謝和弦幽默地說：「那個說不會結婚要玩到老的浪子，很幸運的成了她的老公。感謝上帝，派了一位天使來當我的老婆，她是我躁鬱症發作時 最好的解藥，娶到賺到。」誠懇的告白感動不少歌迷，許多粉絲都留言祝福他們能一輩子幸福快樂。

謝和弦感謝老婆陪伴。（翻攝自謝和弦Instagram）