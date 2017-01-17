Rain早就公開求婚？ 「最好的禮物」示愛金泰希

南韓天王Rain（左）今證實，將在明年2月迎娶女友金泰希（右）。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain與「國民女神」金泰希2013年公開戀情，穩定交往近5年，終於修成正果，今日Rain以親筆謝證實兩人將在明年2月完婚。而Rain近日推出新曲《最好的禮物》被網友認為是送給金泰希的求婚曲，Rain也在節目上坦言，這首歌是以求婚為主題寫的歌。

Rain（左）日前在綜藝節目《認識的哥哥》上不斷被主持群提到女友金泰希的名字。（擷取自jtbc）

據韓媒《體育朝鮮》報導，Rain14日在綜藝節目《認識的哥哥》中公開新曲《最好的禮物》，由Psy作曲Rain參與作詞，而歌詞中寫到「無名指上閃亮的戒指將是我們的誓言」、「你是上帝給我最好的禮物」、「每當疲憊不堪想放棄一切時，有你陪伴著我」等，加上當天綠影時主持人不斷調侃金泰希與Rain的戀情，似乎當時就已經告知姜虎東等人結婚消息，而Rain推出的新曲也被網友視為是對金泰希的公開求婚，紛紛向兩人獻上祝福。

據了解，Rain將在明年2月19日與金泰希選在教堂結婚，金泰希也透過經紀公司承認結婚消息，但礙於南韓正因「崔順實事件」（朴槿惠閨密案）政局不穩，兩人將低調、安靜地進行婚禮。

Rain暌違3年發行新專輯，主打歌《最好的禮物》宛如向金泰希求婚的甜蜜歌曲。（翻攝自Rain Instagram）