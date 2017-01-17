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預習婚姻生活 佐佐木希同居諧星男友

2017/01/17 14:43

佐佐木希與諧星男友渡部建低調交往近2年。（翻攝自女性自身）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕28歲日本女星佐佐木希臉蛋甜美，常被櫻花妹票選為「最佳整形範本」，去年推出寫真集《隱藏的一面》，泡溫泉入浴大秀白皙美肩，大秀性感魅力。。她與諧星男友渡部建低調交往近2年，最近戀情似乎急速升溫ing，被爆在豪宅甜蜜同居生活，提前預習結婚生活！

佐佐木希去年推出寫真集，泡湯秀美肩展現性感魅力。（翻攝自女性自身）

佐佐木希和43歲搞笑藝人渡部建前年4月被拍到兜風約會，一路走來雙方始終不認愛，談到戀情不是不回應，就是大打迷糊仗。今《女性自身》報導，佐佐木希日前已悄悄將房子賣掉，搬進東京某豪宅，與男友渡部建甜蜜同居。

報導中指出，渡部建是著名的美食通，經常隨著節目錄影到各地品嘗美食，佐佐木希為滿足男友好胃口，除了報名料理教室認真學做菜，男友錄影回來後，也會準備較為清淡的健康料理，讓外食族的渡部建感到相當貼心，不斷稱讚佐佐木希廚藝超好，讓女友做菜更有成就感。此外，2人雖同居，但為避人耳目，出入都戴口罩分開行動，從未被拍到「同框」，三餐也幾乎都在家中解決，維持一貫低調態度。

對於同居報導，佐佐木希所屬經紀公司今回應：「藝人私事交由本人處理。」未正面否認，似乎對戀情樂見其成。

佐佐木希被爆，搬進豪宅與諧星男友渡部建甜蜜同居。（翻攝自女性自身）

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