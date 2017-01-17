交往5年修成正果 Rain親筆證實2月娶金泰希

韓流天王Rain親筆證實，將和交往5年的女友金泰希結為連理。（翻攝自網路、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流小天王Rain和女星金泰希2012年公開認愛，交往5年感情十分穩定，小倆口常被目擊甜蜜約會，雙方家人也都熟識，最近兩家人更一同前往濟州島旅行，讓外界都相當期待兩人的好事，今天終於傳出好消息，這對明星情侶，2月19日在某教堂舉行低調而溫馨的私人婚禮，隨後Rain也在IG上發表親筆信證實喜訊。

韓流天王Rain和女神級演員金泰希交往5年，今證實將在2月結婚。（翻攝自網路）據韓媒《日間體育》報導，Rain和金泰希交往5年感情仍相當甜蜜，多次傳出好事近，但都是烏龍一場，今天終於傳出結婚的好消息，將在2月19日於某教堂舉行結婚儀式，據悉，這場婚禮只會邀請家人及親近的好友，並不會對外公開。隨後Rain在IG上曬出親筆信，表示：「做為一個出道16年的偶像歌手，現在我想在一個家庭裡，成為一個優秀的家長、完美的丈夫，成為真正的男人。」透露下一個全新的目標，並說：「無論辛苦還是幸福的時候，她都不變的一直陪在我身邊守護著我，總是給我很多感動。」不忘表達對女友的感恩之情，並希望大家能夠給予祝福。