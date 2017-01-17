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香港小模再度直播自殺 這次跳海尋死獲救

2017/01/17 12:37
港星伍淑怡驚傳自殺，之前曾將割腕照上傳臉書。（圖擷自臉書）港星伍淑怡驚傳自殺，之前曾將割腕照上傳臉書。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕一名香港小模伍淑怡（YoYo）疑似感情問題，今（17日）晨在臉書上直播跳海自殺，路過民眾見狀立刻報警，警消到場後下海救人，將這名女模送醫，後在醫院發臉書稱，完全忘記發生過什麼事。

香港小模伍淑怡（YoYo）開啟臉書直播跳海自殺，所幸路旁民眾見狀立刻報警救起。（圖擷自臉書）香港小模伍淑怡（YoYo）開啟臉書直播跳海自殺，所幸路旁民眾見狀立刻報警救起。（圖擷自臉書）

香港小模伍淑怡（YoYo）開啟臉書直播跳海自殺，事後又在臉書說完全忘記發生過什麼事。（圖擷取自臉書）香港小模伍淑怡（YoYo）開啟臉書直播跳海自殺，事後又在臉書說完全忘記發生過什麼事。（圖擷取自臉書）

綜合香港媒體報導，今晨4點多，香港小模伍淑怡（YoYo）在九龍灣啟興道1至3號觀塘海濱公園旁以「最後一次」為題開啟臉書直播，在鏡頭前透露感情不順，隨後放下手機跳海自殺，所幸路旁民眾見狀立刻報警，警消到場後發現伍淑怡在海中載浮載沉，馬上下海救起，送醫後有失溫疑慮，需住院觀察。

事後伍淑怡刪除了直播影片，在臉書上發文向大眾道歉，並稱自己「完全忘記了發生過什麼事」；這不是伍淑怡第一次高調自殺，2015年10月，伍淑怡就因疑似裸照遭到販售，在自家割腕，並將流血照分享在臉書，伍淑怡父親立即叫救護車送醫，經緊急手術後保住一命。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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