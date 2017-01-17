香港小模再度直播自殺 這次跳海尋死獲救

〔即時新聞／綜合報導〕一名香港小模伍淑怡（YoYo）疑似感情問題，今（17日）晨在臉書上直播跳海自殺，路過民眾見狀立刻報警，警消到場後下海救人，將這名女模送醫，後在醫院發臉書稱，完全忘記發生過什麼事。

綜合香港媒體報導，今晨4點多，香港小模伍淑怡（YoYo）在九龍灣啟興道1至3號觀塘海濱公園旁以「最後一次」為題開啟臉書直播，在鏡頭前透露感情不順，隨後放下手機跳海自殺，所幸路旁民眾見狀立刻報警，警消到場後發現伍淑怡在海中載浮載沉，馬上下海救起，送醫後有失溫疑慮，需住院觀察。

事後伍淑怡刪除了直播影片，在臉書上發文向大眾道歉，並稱自己「完全忘記了發生過什麼事」；這不是伍淑怡第一次高調自殺，2015年10月，伍淑怡就因疑似裸照遭到販售，在自家割腕，並將流血照分享在臉書，伍淑怡父親立即叫救護車送醫，經緊急手術後保住一命。

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