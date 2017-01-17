裸照外流才割腕 辣模今開直播跳海
2017/01/17 12:55
香港辣模伍淑怡日前竟直播跳海，醒來後報平安表示：「完全忘記發生什麼事。」（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕香港嫩模「Yoyo」伍淑怡外型甜美、身材火辣，相當有人氣，曾演過《賭城風雲》、《喜愛夜蒲2》等電影，演藝前途亮眼，但先前遭有心人士在網路上流傳並兜售裸照，讓她備受打擊，在臉書上PO出割腕輕生的照片，所幸沒危及生命，不料，她似乎走不出憂鬱情緒，今又做傻事嚇壞粉絲，在臉書上直播跳海，長達25分鐘的畫面十分怵目驚心。
香港辣模伍淑怡日前竟直播跳海，醒來後報平安表示：「完全忘記發生什麼事。」（翻攝自臉書）
伍淑怡在臉書開了一部題為「最後一次」的直播，影片中的她相當疲倦，更不時對著鏡頭喃喃自語表示自己很辛苦，還透露感情遇到狀況，疑似男友是有婦之夫，讓她冤當小三，隨後就說雖然做傻事會讓粉絲難過，但實在受不了憂鬱症的痛苦，接著就爬出欄杆外，影片後半段畫面就只剩安靜的港灣，到後來才聽見救護車的聲音，幸好最後人沒事，經過治療之後她在醫院報平安，聲音沙啞表示：「完全忘記發生過什麼事。」並不斷道歉，而她因現在仍有失溫症狀，必須留院觀察。
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