有初戀的感覺 韓劇吻戲扛霸子是他！
2017/01/17 14:28
李鍾碩和朴信惠在《皮諾丘》中的吐司之吻，也令人印象深刻。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕電視劇除了劇情，最重要的莫過於男女主角的化學變化，發展情愫的過程往往是觀眾們最期待的看點，其中以「吻戲」最為重要，吻得夠不夠真實、夠不夠有感情，畫面有沒有美感，都是觀眾熱烈討論的話題，因此南韓許多戲劇頒獎典禮上，還會特別設立「最佳親吻獎」，近日就有網友在微博上掀起討論，票選誰才是「吻戲界」的扛霸子，沒想到最多人推薦的竟不是資深男演員，而是在戲劇圈剛起步的22歲南柱赫。
22歲南柱赫被票選為「吻戲界扛霸子。」認為他的吻讓觀眾有重溫初戀的感覺。（翻攝自網路）
網友的票選中，金秀賢在《來自星星的你》中，和全智賢的「雪地之吻」與「15秒對視之吻」被公認為經典，連全智賢都認證他「吻技100分」，另外，李鍾碩《聽見你的聲音》和李寶英的「水族館之吻」，以及《皮諾丘》和朴信惠的土司之吻都榜上有名，池昌旭的《Healer》及趙寅成和孔曉振的《沒關係，是愛情啊》的吻戲，都有不少擁護者，但是，最多人推薦的卻是22歲的南柱赫，雖然他仍算演戲新手，且吻技一流的大有人在，但是他的吻戲給人一種「青澀感」，讓觀眾有重溫初戀的感覺。
金秀賢和全智賢在《來自星星的你》中的雪地之吻，被許多網友奉為經典。（翻攝自網路）
趙寅成和孔曉振《沒關係是愛情啊》的吻戲，也榜上有名。（翻攝自韓網）
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