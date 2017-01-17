選秀節目拚出道 阿妹16歲外甥女被看好接班
2017/01/17 11:23
阿妹16歲外甥女「安娜」（左二）舞藝超群、擁有好歌喉，將加入EMI，成為阿妹師妹。（三立提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「阿妹」張惠妹稱霸華語樂壇，擁有天后地位，她16歲的外甥女「安娜」也遺傳家族基因，有著一副好歌喉和高超舞藝，未來有天后接班人的潛力。近日阿妹唱片公司EMI推薦安娜參加中國安徽衛視的選秀節目《Mega Star》，為出道做準備，而阿妹作為她最強力的後盾，支持她的決定，阿妹經紀人陳鎮川也證實此事。
阿妹相當疼愛外甥女，也當她最強力的後盾，支持她往演藝圈發展的決定。（三立提供）
據《蘋果日報》報導，阿妹相當疼愛外甥女安娜，兩人關係親密到曾被外界誤認是私生女，安娜6歲時曾擔任阿妹親妹Saya的婚宴花童，2015年的跨年活動，跟著阿妹一起登台演出，擔任她的舞者，帥氣舞姿和清秀長相令人印象深刻，目前她正在日本知名藝人「放浪兄弟」的舞蹈教室受訓，更曾通過他們演唱會的舞者徵選，在多場活動中伴舞，據悉，未來她將加入EMI，成為阿妹的師妹，未來發展引各界關注。
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