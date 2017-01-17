女主播「假老公」變本加厲 盜用名字照片混淆視聽

張婯嬅驚爆遭自稱是她老公的瘋狂粉絲不斷示愛。（翻攝自張婯嬅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕壹電視主播張婯嬅昨爆出有位自稱是她老公的瘋狂粉絲不斷示愛，張婯嬅不希望被外界誤會，緊急發表聲明，沒想到對方變本加厲，竟盜用她的名字、照片，透過臉書到處胡亂留言。

張婯嬅公開該名網友冒用她名字、照片，還到處胡亂留言。（翻攝自張婯嬅臉書）

2年前，張婯嬅遭某位蔡姓先生騷擾2年，除自稱她的老公，還騷擾張婯嬅同事和其他網友，當時該男子更在臉書上大膽示愛，最後張婯嬅不堪其擾，憤而報警。沒想到近日該網友再度出現，同樣又以「張婯嬅老公」身分自居，讓張婯嬅痛苦萬分。

讓張婯嬅欣慰的是，已經有網友發現假冒她的網友混淆視聽。（張婯嬅提供）

張婯嬅前天覺得事態嚴重，立即透過臉書發表聲明，表示自己從未結婚一直是單身，與蔡姓網友素昧平生。昨天張婯嬅再度透過臉書表示：「有朋友關心我的臉書是不是被盜了，其實沒有，是有人盜用我的照片、取我的名字到處亂留言，之前取『蔡美美』，現在又直接改成我的名字，有些根本不是我本人留言。」她認為極有可能是該名網友所為，希望忠實粉絲勿上當。