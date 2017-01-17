開心被求婚 蕭淑慎：Say you love me

25歲單親爸梁軒安（左）和蕭淑慎（右）認愛才23天，戀情就神展開。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲「話題女王」蕭淑慎曾入圍金鐘獎、金馬獎，演藝事業風光一時，卻因吸毒自毀前程，出獄後一度爆肥導致無法重振事業，不過恢復亮麗外型的她，桃花運倒是不錯，去年12月認愛25歲單親爸梁軒安，對方為她神魂顛倒，還不惜分了結婚2年、育有1女的妻子，認愛當天更大動作PO出8張床上激吻照，不料2人戀情神展開，認愛才23天，梁軒安昨發了一篇深情感人的文章示愛，迫不及待想娶蕭淑慎回家。

梁軒安PO文4小時後，蕭淑慎喜孜孜的留言：「我被求婚了...」接著就在臉書PO一張：「Say you love me（說你愛我）。」好心情不言而喻，不過她未透露是否接受求婚，經紀人表示：「她要大家看臉書就好，她思考好會說。」看來即使難掩被求婚的興奮，對人生大事仍需要一番考慮。

25歲單親爸梁軒安昨在臉書po肉麻文，向蕭淑慎求婚。（翻攝自臉書）

蕭淑慎被求婚4小時後，在臉書換了張「說你愛我」的照片，似乎暗示好心情。（翻攝自臉書）