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20年只見過2次 包偉銘前妻放下恩怨只求見兒

2017/01/17 09:47

包庭政（右）遺傳了老爸包偉銘（左）的帥氣外貌，一腳踏入演藝圈。（翰森娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人康雅嵐昨錄華視過年特別節目《金雞鴻運群星嘉年華》，受訪時表示，很思念和前夫包偉銘生的兒子包庭政，透露母子分開20年只見過2次，5年前包庭政探望外婆時，及大兒子結婚時，母子倆有短暫會面一下，她過去曾控訴包偉銘離婚時一聲不響帶走兒子，甚至一直換住處讓她找不到人，但她表示這麼多年了，已經放下一切恩怨，只希望能再見見兒子。

資深藝人康雅嵐透露，很想念和前夫包偉銘生的兒子包庭政。（記者陳逸寬攝）

據《中國時報》報導，康雅嵐透露，幾年前大兒子在臉書上找到包庭政，兄弟相認後一直保持聯繫，5年前包庭政探望外婆時，3年前大兒子結婚時，母子倆短暫會面，互動還不錯，包庭政也曾傳訊祝她母親節快樂，但為何不主動聯繫？她表示自己比較理性：「我覺得他應該有埋怨我，或許他從小心裡是委屈的，怨我當年為什麼沒把他帶走，沒有照顧他。」認為只要兒子好好的就好，等他想到了再自然見面，不過大兒子和老朋友常會跟他說包庭政的近況，坦言：「其實我聽一次就痛一次。」最近終於鼓起勇氣要了他的電話，正等待時機相約見面，至於包偉銘則未回應。

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