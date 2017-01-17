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女星辦流水席累癱 「這居然是我的喜宴」

2017/01/17 07:33

拖了3年，陳仙梅終於在2017年伊始辦婚宴。（翻攝自陳仙梅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕拖了3年，女星陳仙梅終於選在2017年元旦和攝影師老公印地安舉行喜宴，前幾天也辦了一場「流水席」，她感動直呼：「怎麼也沒想過，這居然是我的喜宴。」

辦流水席當天，陳仙梅穿着禮服，站在露天撘架的舞台上敬酒，望著台下一桌又一桌的人，她心想：「以前對婚禮的幻想是，在小平原上，看得到海，有白色帳篷，有白色布幔隨風飄，然後每個人手裡拿著雞尾酒杯隨意聊天走動，旁邊有樂團歌手演唱爵士歌曲，大家吃吃喝喝聊聊。」

陳仙梅（左）今年元旦和攝影師老公印地安（右）低調辦婚宴。 （資料照，萬星傳播提供）

陳仙梅笑說：「但，人生嘛，總是有很多夢想，想要，但不一定需要實現，有小孩的生活，讓我連辦都不想辦呢，生活，過日子，遠比這些少女夢想實際太多了。」望著濃厚鄉親味的氛圍，吃著好吃到讓她快噘過去的桌菜，陳仙梅感恩着這一切。

辦完流水席，陳仙梅苦笑這2天要好好補眠，因為實在是累癱了，「可以開始過日子了，但，辦桌真的好好吃，鮑魚龍蝦什麼都有，真材實料。」

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