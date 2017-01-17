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雞啼舞春 到國美館迎吉年

2017/01/17 07:17

29日下午，在觀眾休息區舉辦「版印木活字DIY」活動，民眾可挑選喜愛的圖樣或文字，自行印製斗方。（國立台灣美術館提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕迎接丁酉雞年，國立台灣美術館規畫「吉啼舞春賀新年」系列活動，大年初二（29日）開館當天，不但看得到熱鬧的獅鼓陣，國美館吉祥物Mr. ART和財神爺也會在大門廣場發紅包，分送整年的好運！

正在203-205展覽室舉辦的《雞年年畫特展》，有琳琅滿目、各具特色的82張版印年畫，應景喜氣，是人氣極高的展覽。

如果覺得光看不過癮，29日下午本屆版印年畫徵選首獎得主之一陳宣安會在竹林內廳帶領民眾，絹印屬於自己的手作年曆；觀眾休息區也有「春喜創活」活動，讓民眾挑選喜愛的圖樣或文字，DIY印製斗方。

兒童遊戲室為學齡兒童或親子團體設計了「佳韻連年」活動，20日起提供自國美館與「雞」相關典藏轉寫雕刻的凸版拓印本和春節吉祥話活字版，讓學童透過圖像與造詞、造句的組合接龍，印製獨一無二的春聯；2月1日至28日則提供彩繪燈籠用具，鼓勵小朋友發揮創意，感受年節氣氛。

兒童繪本區初三（30日）起為親子團體規畫「金雞好運迎新春」活動，包括彩繪祈福卡、DIY小燈籠、壓克力拼圖集體創作及歌舞表演等等。

相關活動詳見「國立台灣美術館」官網，或洽：04-2372-3552轉329，趙小姐。

以平版作品〈家圓國圓事事圓〉獲雞年版印年畫徵選首獎的陳宣安，29日將帶領民眾絹印年曆。
（國立台灣美術館提供）

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