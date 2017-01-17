樂賞人文美學 江明賢墨彩展

〔記者楊明怡／台北報導〕國立歷史博物館即日起舉辦《歷史‧人文‧美學──江明賢的墨彩世界》展覽，展出包括江明賢從未曝光的〈花東紀遊〉、〈黃山北海〉冊頁等超過百件作品。

江明賢1942年生於台中，1968年國立台灣師範大學藝術系畢業後即留學西班牙、遊學紐約，兼長東西方繪畫技法，尤擅以融會西畫構圖、色彩、透視技巧的墨彩，描繪自然美景、風俗人情及古蹟建築。

江明賢認為，想畫好風景，除了實地寫生、體悟，還須多讀遊記，深刻認識所繪建築或風光，下筆方見神韻；也深信創作無法獨立於生活，要留心周遭萬象、深刻記錄，才能成就動人畫作。

因此，儘管至海外習藝多年，也在西班牙、法國、美國、日本、中國等地辦過60多次個展，江明賢畫作仍自然流露對故土的關心與孰悉，〈台南大天后宮〉、〈台北五城門〉、〈北港朝天宮〉等作，在捕捉形貌之餘娓娓道出典故，呼應展覽「人文」之名。

除了台灣風土，江明賢也在遊歷世界各地後，畫下〈聖彼得堡教堂〉、〈莫斯科紅場教堂〉、〈印象巴黎〉等作，看知名建築如：聖瓦西里主教座堂、艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院，及列入世界文化遺產的〈布拉格〉、多瑙河沿岸和布達城堡區（〈布達佩斯〉）如何以彩墨呈現，也有不少趣味。

《歷史‧人文‧美學──江明賢的墨彩世界》展至3月5日，詳見http://www.nmh.gov.tw/