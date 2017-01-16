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（影音）「吉他詩人」高橋優發願奔台 人緣好成「男神收割機」

2017/01/16 23:28

高橋優最新專輯《來時去歲》在台發行。（華納提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕現年34歲的日本「吉他搖滾詩人」高橋優戴著眼鏡，一派文青外表，秉持「不僅是尋找光明、也要探索映照自身黑暗」的正面態度，以及深刻著墨人性的音樂觀獲得熱烈迴響。日前他推出最新創作專輯《來時去歲》，空降日本公信榜第4名，經唱片公司不斷跟日本爭取後，終於成功在台首度發行實體專輯。他透露希望有一天能來台灣開演唱會，直接用歌聲獻給台灣歌迷。

高橋優（左）、佐藤健去年一同出席萬聖節活動。（翻攝自網路）

高橋優外表雖充滿文藝氣息，在演藝圈內人緣卻相當廣闊，與佐藤健、福山雅治、ONE OK ROCK主唱Taka、傑尼斯「關8」成員大倉忠義、混血男星城田優等人都是好麻吉，堪稱另類的「男神收割機」。前陣子他與同公司的師兄福山雅治、傑尼斯「關8」成員大倉忠義3人相約聚餐，他一時興起，模仿福山成功炒熱現場氣氛，讓福山樂得開懷大笑，主動提議找高橋優在廣播節目中重現。而他與混血男星城田優，也因同名、同日生而結為好友，笑稱是「W優」組合。

高橋優（左）、城田優開心合照。（翻攝自城田優Instagram）

高橋優過去在就讀札幌大學期間，便展開街頭自彈自唱活動，2008年轉戰東京，2010年4月出道前單曲《福笑》榮獲東京地鐵青睞，被選為地鐵廣告主題曲，並於7月21日以單曲〈美好的日常〉正式出道。而他的作品彷彿一本用唱的熱血勵志書，也因搭配戲劇電影更加廣為人知，包括日劇《深夜食堂》第3季主題曲《吃醋》、電影《聽說桐島退社了》主題曲《太陽會再昇起》等。

高橋優最新專輯《來時去歲》收錄熱門先發單曲〈明天一定是美好的一天〉、〈櫻花之歌〉、〈誕生的理由〉、〈光的碎片〉以及首次自我翻唱曲〈大象〉等共12首精彩佳作，台壓版已經在台發行。

相關影片：（影片擷取自台灣華納日韓官方頻道YouTube，如遭移除敬請見諒）

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