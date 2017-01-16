王力宏傾心改變世界 老婆貼心跟隨

王力宏（右）上TVBS《看板人物》分享他耗時5年、傾全力拍攝《火力全開3D演唱會電影》的幕後點滴。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王力宏日前上TVBS《看板人物》分享他耗時5年、傾全力拍攝《火力全開3D演唱會電影》的幕後點滴。同時王力宏也用自己的一首歌《落葉歸根》中的一句話「家唯獨在你身邊」感謝他老婆，表示自己不論在哪，只要能夠跟老婆孩子在一起，那就是他的家。

由於拍攝紀錄片所耗時間過鉅，而且還不知道有沒有票房，身邊的人都直言：「算了啦！這太難了！」，但王力宏對障礙與未來票房的挑戰不以為意，王力宏覺得「要對得起作品」才最重要。王力宏投入每個製片環節，他深刻體驗到「華流」存在很嚴重的赤字，外銷西方的量非常少，這讓身為音樂工作者的王力宏感到虧欠與責任，他想把華文音樂，傳到墨西哥、義大利…等世界各地。

王力宏感性告白老婆：「只要能夠跟老婆孩子在一起，那就是他的家。」（TVBS提供）

這五年間，王力宏一度考慮放棄，在沒有劇本，內容卻有一萬個可能的情況下，王力宏隨時都在想該怎麼做，不斷砍掉重練。他妻子王靚蕾就說，這期間跟王力宏講話「他好像有聽，但可能沒有在聽」，王力宏笑說自己會滿腦想著音樂「對，然後會發現我聽不見了」。

除了拍攝紀錄片外，王力宏更大變化是成了人夫、人父，他坦言以前只想到自己，現在會想小孩子的存在，讓他開始為別人著想。靚蕾在電影中也說，她永遠支持王力宏，「因為他想改變世界」。對於妻子的支持，王力宏覺得要「做一個好老公，也要做一個好的藝術家，這才對得起她。」