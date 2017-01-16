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（影音）女團裙子太短表演狂拉 一彎腰就見安全褲

2017/01/16 23:19

Irene是「少女時代」師妹團「Red Velvet」的隊長。（合成圖，翻攝自OSEN、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「少女時代」的師妹團「Red Velvet」2014年出道，近幾年藉著夯曲《Ice Cream Cake》和《Dumb Dumb》等歌逐漸走紅，尤其是隊長Irene因為出色的美貌，被封為團體的「門面中心」，人氣更是高居不下。14日，「Red Velvet」登上「金唱片」頒獎典禮的舞台演出，沒想到Irene的表演服因裙子過短，導致她狂拉數次防曝光！

Irene在表演中狂拉裙子防曝光。（合成圖，截取自YouTube）

14日，有「南韓葛萊美」之稱的第31屆「金唱片頒獎典禮」盛大舉辦，女團「Red Velvet」登台演出歌曲《Russian Roulette》，不料，隊長Irene卻因為表演服過短、只要一彎腰就會露出底褲，且該裙子又是容易皺起來的毛衣材質，導致她整場表演狂拉裙子許多次，以防自己曝光。

Irene的表演服裝裙子長度幾乎跟安全褲一樣。（合成圖，截取自YouTube）

對於Irene這件裙線幾乎和安全褲一樣高、只要稍微動作大一點就會露出黑色安全褲的舞台裝，許多粉絲感到相當傻眼，直呼造型師怎麼會讓她穿這麼短的洋裝上台跳舞，甚至還有網友調侃說「這根本是T恤」，害Irene分散了表演的注意力。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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