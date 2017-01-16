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李棟旭3月辦亞巡 孔侑想帶《鬼怪》會台粉

2017/01/16 21:43

孔侑（右）、李棟旭因演出夯劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》人氣破表，2人皆傳出有望登台會粉絲。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由孔侑、李棟旭、金高恩主演韓劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》21日將播出完結篇，目前劇組正如火如荼趕拍，相關人士透露該劇殺青後，全劇組人員預計將於2月6日前往泰國普吉島度假。此外，李棟旭因演出《鬼怪》翻紅，目前已著手計畫於3月起舉辦亞洲巡迴活動。

李棟旭將於3月起舉辦亞洲巡迴活動，預計至8個國家會粉絲。（翻攝自網路）

李棟旭在《鬼怪》中一人分飾2角，完美詮釋專情、外冷內熱的陰間使者，以及優柔寡斷、善妒的君主王黎，他與飾演鬼怪的孔侑，在劇中不時幼稚鬥嘴，緊要關頭卻又聯手出擊，讓戲迷忍不住將2人湊作堆，暱稱為「死鬼CP」，擄獲不少戲迷的心。

據韓媒《日刊體育》報導，李棟旭將於3月起到亞洲8國，舉辦戲劇宣傳活動，對此李棟旭所屬經紀公司對外證實，「李棟旭確實預計從3月起舉辦亞洲巡迴活動，但與戲劇宣傳是不同的行程，目前具體時間與國家，仍在調整當中。」而買下《鬼怪》版權的衛視中文台，今低調表示目前在台播出時間未定，預計有可能落在6月份。

孔侑因夯劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》人氣高漲，多個活動單位力邀他登台。（翻攝自網路）

此外，據相關人士透露，除了李棟旭有望來台外，目前也有多家活動公司與《鬼怪》男主角孔侑接洽，力邀他登台舉辦見面會。但據傳孔侑方面開出但書，表示「希望來台不只是舉辦見面會，還能搭上戲劇宣傳」，特殊條件也讓孔侑來台計畫增加不少變數。

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