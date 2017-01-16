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（影音）蜜拉喬娃維琪紅毯激凸 調情老公不間斷

2017/01/16 20:40

蜜拉喬娃維琪激凸（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蜜拉喬娃維琪宣傳《惡靈古堡：最終章》來台，今現身台北信義區，不過台北天氣對蜜拉來說似乎有點冷，害她走紅毯時不但打噴嚏，還意外激凸好害羞，不過蜜拉現場仍落落大方，和老公保羅安德森走完紅毯、會完粉絲後上台接受阿Ken訪問。

蜜拉喬娃維琪（右）出席惡靈古堡最終章首映會（記者王文麟攝）

蜜拉以《惡靈古堡》系列全球走紅，在台灣人氣也相當驚人，今一現身就讓現場陷入瘋狂，舉手投足都引起尖叫，不過她完全沒有架子，和現場粉絲互動頗多，最後還跟全場自拍，相當親民。

蜜拉喬娃維琪惡靈古堡最終章首映會（記者王文麟攝）

另外值得一提的是，她和老公保羅結婚8年多感情還是超好，從早上記者會開始到首映會都不停放閃，兩人甜言蜜語、親密小動作不斷，阿Ken問保羅《惡靈古堡》系列最精彩的看點在哪？保羅手指隔壁的蜜拉：「就是這位女人。」蜜拉甜回：「你看老公就是要找這種的。」

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