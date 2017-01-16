情侶吊飾露餡？ 「微微」鄭爽被爆戀上摯友

鄭爽（左）和馬天宇（右）被質疑戀愛ING。（合成圖，翻攝自《微微一笑很傾城》、馬天宇微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽不僅擁有甜美的外貌，近來還頻頻因為「紙片人」身材成為大眾討論的話題，而其去年演出《微微一笑很傾城》的女主角「貝微微」後，人氣再度翻倍。不過，女神從走紅以來緋聞對象就不少，除了坦承交往過的張翰和胡彥斌以外，近日又跟男星馬天宇傳出戀愛！

鄭爽（右）和馬天宇（左）擁有同款小熊吊飾。（合成圖，翻攝自娛樂明星圈微博）

鄭爽近期結束拍戲行程後，便時常處於神隱狀態，沒想到最近現身上海的機場，包包上的小熊吊飾就被眼尖的粉絲發現和男星馬天宇的一模一樣，因此猜測兩人可能戀愛ing！不過，隨後又有影迷表示該吊飾其實咖啡連鎖店的贈品，因此兩人可能只是都剛好拿到贈品而已。

鄭爽（右）和馬天宇（左）的吊飾令人起疑。（合成圖，翻攝自娛樂明星圈微博）

事實上，鄭爽和馬天宇已經不是第一次傳出緋聞，兩人因為古裝劇《古劍奇譚》成為摯友，每年馬天宇還都會祝鄭爽生日快樂，而去年兩人更一同合作了電視劇《美人私房菜》，只不過後來因為收視不佳被腰斬。此外，之前馬天宇受訪時，被要求以一道菜形容鄭爽，他更回答「西蘭花」，可見其對鄭爽的好感。