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5年燒上億全球跑 王力宏感性告白老婆就是家

2017/01/16 21:27

王力宏（右）上節目談起電影的製作過程，以及和老婆的生活點滴。（翻攝自王力宏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王力宏日前上由方念華主持的《TVBS看板人物》，宣傳將在3月10日上映的演唱會電影《火力全開3D演唱會電影》，電影中除了記錄了製作的5年過程，也分享和老婆王靚蕾的點點滴滴。王力宏表示十分感謝老婆的支持及陪著他到處飛，他用一句話總結對家的想法，「只要能夠跟老婆孩子在一起，那就是他的家。」

王力宏（左）表達了對家的想法，認為只要有老婆和孩子的地方就是家。（翻攝自王力宏臉書）

王力宏透露周遭的人對於他鉅資耗時拍攝紀錄片都投下反對票，但他秉著「要對得起作品」的信念，動用超過上億預算、90台攝影機及64台收音器，並動員超過9萬人的臨演觀眾，在參與的過程，他也體悟到華流西銷仍非常不足，讓身為音樂工作者的他燃起將華流推向全球的想法，王靚蕾在電影中也表示永遠支持老公，只因為「他想改變世界」。

王力宏（左）斥資耗時打造電影《火力全開3D演唱會電影》將在3月上映。（翻攝自王力宏臉書）

王力宏在5年之中最大的改變就是成了人夫和人父，從只考慮到自己到開始隨時為別人著想，對於跟著他全球到處飛的老婆，他表達了感謝，更會為了妻子成為一個好老公和好的藝術家，他表示不論自己在外地的飯店房間或是拍戲的房車上，只要能夠和妻小在一起，他就覺得是家。

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