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最新出版研究報告 軍公教沒打折就不買書

2017/01/16 19:22

邱炯友教授率領政治大學圖書資訊與檔案學研究所團隊研究圖書定價銷售制度（FBP）對出版產業影響。（翻攝自國立政治大學網站）

〔記者楊媛婷／台北報導〕出版營業額去年總年度僅有台幣190億元，相較4年前350億元幾近腰斬，加上書店一間間關閉，圖書出版是否統一定價議題再度受到關注，文化部2年前委託國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所邱炯友率領團隊研究，圖書定價銷售制度（FBP）對出版產業影響，評估研究指出，FBP成功與否，有賴所有產業利害關係人的共識，也建議等景氣回升，實施FBP制度時，衝擊將降到最低。

文化部舉行「圖書定價銷售制度對出版產業影響評估研究」座談會，部長鄭麗君親任主席，邀請出版業、書店與網路業者發表意見。邱炯友團隊所發表的評估報告中指出，假設出版品價格彈性，在實施FBP制度後，一年內新書最低僅能打95折，對銷售量與金額的影響，認為一年內將影響最大，時間拉長後，則有助於市場的穩定。

調查指出，反對FBP制度最多的族群，以30到49歲的軍公教人員為最多，支持FBP制度者則以學生、退休人員等占多數；透過消費者問卷調查也發現，若實施FBP，不會改變消費習慣者僅有36.8%，也有高達40%承認是以折扣優惠做為購書依據，該調查指出若施行FBP，短期內出版業銷售量將有所影響，預估產值下降15至20%，也就是實施第一年產值僅於140幾億，但若將時間拉長至一年以上，影響程度則會減少，認為FBP制度實施，必須從第2年開始觀察整體產值上升或下降才準確。

調查也顯示出版業者過半數支持或有配套措施支持FBP制度，調查指明，內部配套措施必須有合理正當的條文制度，降低干擾消費者購書的行為，外部配套最核心部分就是圖書加值營業稅（VAT）減免，也得出FBP制度實施愈久的國家，隨著市場穩定，圖書出版業者也更能找到定位。

文化部長鄭麗君表示舉辦座談會只是第一步，希望了解出版業的意見，但現場各界意見不一，認為未來需要更多的對話，也強調目前專案小組仍在討論階段，預計半年後會有初步結論，屆時即使建議要實施，也一定會有足夠的配套措施才會真正上路。

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