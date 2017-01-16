（影音）資深藝人齊聚慶新年 敬業演唱好感人

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，澎恰恰（左起）、王彩樺、文香、文夏、金佩姍、關聰、林沖 （記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》邀請近80位傑出資深藝人與20位新進演藝人員一同錄製，為傳承與分享演藝圈歷程與經驗，節目由澎恰恰、王彩樺共同主持。澎恰恰說：「希望透過這個節目，讓觀眾想起過去三台精彩戲劇、當紅的藝人，我們主持人的功能就是要好好把資深藝人的作品介紹給大家。」

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，吳敏（左起）、澎恰恰、康雅嵐、王彩樺 （記者陳逸寬攝）

節目由貝蒂一曲《夜來香》開場，她手拿羽扇貴氣登場，澎恰恰訪問時頻頻稱讚她保養得宜，對著王彩樺笑說：「妳看人家雍容華貴，妳像個碗糕！」而貝蒂也不忘虧澎恰恰當年如果真的有追她成功，就能存下很多錢，笑稱自己是會省錢的金雞母。

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，李志希（左）、李志奇 （記者陳逸寬攝）

《金雞鴻運旺群星嘉年華》節目邀請到林沖、貝蒂、「鳥來嬤」吳敏、金佩姍、關聰等資深藝人參與表演，文夏、李炳輝等資深藝人也到場共襄盛舉。節目回顧台灣經典綜藝、戲劇節目與當紅藝人的演出，「不老女神」貝蒂演唱《夜來香》，「大盜歌王」林沖即使行動略為不便，依舊到場支持獻唱《鑽石》，吳敏則與康雅嵐合唱《情人的黃襯衫》，同時金佩姍也按大家要求，再披女皇戰袍獻唱《一代女皇》，節目帶大家走入時光隧道，重溫當年美好時光。

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，貝蒂 （記者陳逸寬攝） 華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，李炳輝 （記者陳逸寬攝）