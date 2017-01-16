女星硬起來休掉3P腥夫？ 「我要逼我自己一次」

佟麗婭老公年初被爆勾2女開房。（翻攝自佟麗婭微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「ㄚㄚ 」佟麗婭是2002年的「新疆小姐」亞軍，出道拍戲後因為演出電視劇《宮》的惡女「素言」一角走紅，近來接下夯劇《瑯琊榜2》。不料，今年年初她同為演員兼導演的老公陳思誠，驚爆夜帶兩女進飯店，ㄚㄚ慘遭出軌。沉默多時，ㄚㄚ終於在結婚3周年的今天，首度於朋友圈中發聲回應！

今天是佟麗婭（右）和老公陳思誠（左）的結婚3周年紀念日。（翻攝自陳思誠微博）

根據《新浪娛樂》報導，佟麗婭今日於朋友圈中發文，貼出一張自己和兒子在軍旅真人秀節目《真正男子漢》中的畫面截圖，不僅圖片底下文字寫道「沒有什麼是可以擊垮我的」，ㄚㄚ也自我勉勵說：「重新開始！ㄚㄚ加油！」正向發文令人超心疼。

佟麗婭在朋友圈發文。（翻攝自微博）

此外，更有ㄚㄚ的友人透露，其實她這幾天心情相當低落，但是她會力求振作，更說「我要美美的新的開始」、「我要逼我自己一次」。對於ㄚㄚ的發文，許多粉絲認為她已經離婚的機率頗高，因為她的發文中不僅沒有出現老公，還強調是自己要重新開始，並非「一家人」，不過影迷們也認為「渣男還是早點離開好」，希望ㄚㄚ趕快重新站起來。

佟麗婭誓言要重新開始。（翻攝自微博）