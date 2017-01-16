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歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 林鳳嬌同桌照曝光

2017/01/16 22:23

房祖名（右）和歐陽娜娜同為星二代。（翻攝自《鳳凰網》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代歐陽娜娜外型亮眼氣質出眾，不但拉得一手好琴，在演藝圈中也積極參與戲劇演出，無論到哪都是鎂光燈焦點，近日遭爆出和同樣為星二代的房祖名戀愛ing。

歐陽娜娜曾和房祖名、林鳳嬌一同用餐的照片。（翻攝自《鳳凰網》）

據《鳳凰娛樂》報導，一名網軍爆料他從可靠人士收到消息，歐陽娜娜正和房祖名交往中，目前尚未有確切證據，只能等其他人去挖出真相。不少人聽聞消息後，翻出過去歐陽娜娜曾和房祖名、林鳳嬌一起吃飯的照片，還發現成龍找上娜娜合拍電影《機器之血》時，大讚她有才華，此外，娜娜去年12月3日po出數字「123」的照片，發文中還有蛋糕的符號，被疑是在為當天生日的房祖名祝壽，不過事後證明她是幫自己的貓咪慶生，儘管鍵盤柯南搜集諸多證據，不過要以此說明娜娜熱戀房祖名，仍算牽強。

中國網軍爆料房祖名和歐陽娜娜戀愛。（翻攝自《鳳凰網》）

歐陽娜娜去年的神秘PO文，被指是在幫房祖名慶生。（翻攝自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜（左）受成龍（中）賞識。（翻攝自歐陽娜娜微博）

事實上異性緣極佳的歐陽娜娜，星二代好友不僅房祖名，還有李安之子李淳、陳凱歌帥兒陳飛宏，更合作過不少當紅男神，南韓歐爸始源曾對當年14歲的歐陽娜娜放話「我會等妳6年」，她則在始源入伍時搞笑回應「我會等你2年」，另外和彭于晏及羅志祥的互動也超搞怪，除了互相調侃還會直接上傳惡搞照片，讓粉絲笑翻，之前到法國參加時尚活動更被韓團「BIGBANG」隊長GD搭肩合照，堪稱「男神收割機」。

始源曾放話要等歐陽娜娜6年到成年為止，歐陽娜娜也笑回等始源服兵役2年。（合成圖，翻攝自《鳳凰網》）

歐陽娜娜曾公開羅志祥的「帥照」，讓當事人又氣又好笑。（翻攝自《鳳凰網》）

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