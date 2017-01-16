金陽呼麻丟差大反轉！ 導演：永遠是一份子

金陽從《大學生了沒》出道。（翻攝自金陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《大學生了沒》出道的金陽，由於擁有帥氣長相、高挑身材，又是政大高材生又會跳舞，本來星途一片看好，沒想到前年被爆出吸毒，使其形象重挫，幸好有女友郭書瑤含淚相挺，逐漸走過低潮。不料，如今金陽本要出演網路劇《N世代》，卻因為其吸毒的形象慘遭換角，不過最後此事竟又大反轉，導演姜寧更說：「他永遠是《N世代》的一份子！」

金陽2015年因為吸毒形象大跌。（資料照，記者潘少棠攝）

《N世代》的導演姜寧和金陽的對話記錄今曝光，金陽對於自己「現在這個時間就是無法進『大陸』」感到愧疚與抱歉，更承諾導演會努力精進自己、感謝導演的相挺。而姜寧方面也回覆說，其實是他比較對不起金陽，不僅說自己欠金陽一個角色，甚至保證會讓他演出明年開拍、不進中國的黑社會電影中的主要角色。

金陽本要演出網路劇《N世代》。（資料照，記者胡舜翔攝）

姜寧還說，由於金陽一直以來態度都相當良好，所以願意給他機會，無論是音樂或是任何方面的協助，他都願意助金陽一臂之力。事實上，金陽本來已經進《N世代》劇組拍攝一天，不料後來導演詢問監製金陽演出會不會影響該片進軍中國，監製肯定表示會，後來金陽的角色便不再延伸，中國版確定全數剪掉，可能僅會在台灣版露面。

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