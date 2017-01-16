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（影片）超爽福利＋1 小亨堡任選喬丹鞋黑人埋單

2017/01/16 17:38

小亨堡（右）因為個性好、對飛翔兄弟照顧有加，成為新一代網紅。（翻攝自黑人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪雙胞胎兒子的保母「小亨堡」，因為親切、有耐性、對飛飛、翔翔照顧得無微不至，成為新一代網路紅人，繼雇主黑人送她去聽Hebe的演唱會後，今日又再特別帶小亨堡到全台最大的Jordan專賣店，想買雙鞋子送她，大方行徑讓網友直呼「好老闆」、「也想當你的員工」。

黑人家的保母小亨堡上月才放假去看田馥甄的演唱會，今日老闆又給出員工福利。（翻攝自小亨堡臉書）

黑人今日在臉書上開直播和粉絲分享專賣店實況，除了親切和路人討論球鞋外，他還表示為了感謝小亨堡平時工作的辛勞，要送給她一雙Jordan球鞋，挑選的過程間他還客製化了上衣給小亨堡，原本想用小亨堡的縮寫「LHB」，但黑人笑稱這樣會被高中生取笑是把HBL（高中籃球聯賽）「拼錯字」，於是改用亨堡「HB」。

黑人在小亨堡試過球鞋後，也小露一手球技。（翻攝自黑人臉書）

小亨堡挑完鞋子後，由店員指導，體驗在場內操作籃球基本動作，藉此測試鞋子是否合適，讓網友笑稱「買球鞋還會要打球喔」，也不忘稱讚黑人的員工福利超好，不過有不少粉絲好奇怎麼沒有見到雙胞胎「飛翔」。

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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