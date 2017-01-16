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女星堅持「金色短髮」 首吐露不得已原因...

2017/01/16 16:31

草娥近來都是以「金色短髮」的造型亮相。（合成圖，翻攝自「AOA」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「AOA」自從改走性感路線後，便在演藝圈大紅大紫，不僅擁有如《短裙》、《短髮》等多首代表作，更成為許多粉絲心目中的女神代表。而近日，「AOA」的成員們也為了剛發行不久的新專輯《ANGEL'S KNOCK》勤上節目跑宣傳，其中，成員草娥更透露了自己一直留著「金色短髮」的原因！

草娥過去曾嘗試過長髮造型。（合成圖，翻攝自「AOA」臉書）

「AOA」的主唱草娥出道的時候其實是長髮過肩的造型，不過近年來無論出多少次新歌，她卻總是以「金色短髮」的造型示人，儘管金色深淺或頭髮長短略有不同，也有嘗試直髮或捲髮的改變，但萬年不變的髮型令人不禁懷疑她是不是特別鍾愛「金色短髮」？對此，草娥日前上廣播節目《裴勝在的TEN》表示，其實她是不得已的。

草娥（金髮者）為了宣傳新專輯上廣播節目。（翻攝自New1）

草娥表示，由於第一次嘗試「金色短髮」後反應出奇的好，因此就一直沿用，不過某次本來打算改變造型，卻被日本公司的代表打電話來告知說認不出自己，這讓草娥最終又改回了金色短髮。事實上，雖然韓星的造型一向很多變，每換一張專輯就換改變一次髮色，不過也是有很多人因為某個造型大獲好評，因此被公司下令不准留其他髮型。

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