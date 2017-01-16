女星尾牙祭出「木蘭飛彈」 網友笑稱太敬業

Albee（左圖、右圖右）擁有令人稱羨的好身材。（翻攝自Albee臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Albee」劉璟瑩從《我愛黑澀會》出道，不僅擁有甜美外表和娃娃嗓音，更有深藏不露的好身材，還是中山女高高學歷，近來在徐乃麟和曾國城的遊戲節目《天才衝衝衝》擔任助理主持表現可圈可點，因而在今年接下多場尾牙。而敬業的Albee不畏冷天，一連好幾天穿上超露禮服上陣，今日更直接祭出「木蘭飛彈」，讓人看了超害羞！

Albee（左圖左、右圖中）今年主持多場尾牙。（翻攝自Albee臉書）

Albee今日下午完成了自己今年接的最後一場尾牙主持工作，開心在臉書PO文感謝，不過更引人注目的是，照片中Albee深穿湖水色爆乳禮服，不僅幾乎三分之二個胸部露在外面，超驚人的事業線更是一覽無遺，尤其在這麼冷的天氣穿成這樣，讓網友笑虧Albee真的是很「敬業」！

Albee（左圖左、右圖中）主持尾牙超敬業，爆乳造型令人眼睛為之一亮。（翻攝自Albee臉書）

事實上，Albee前面幾場尾牙也都盛裝主持，不僅有穿過銀白色深V小禮服，還有紅色氣質透視長禮服，不過這次的禮服以「長輩」快要掉出來的程度出來見客，完全讓人眼睛大吃冰淇淋。值得期待的是，Albee在發文最後表示自己接下來還要主持春酒，不知道屆時她又會穿什麼厲害的「戰袍」來吸引大家的眼球。

Albee（右三）不畏天寒，尾牙造型超吸晶。（翻攝自Albee臉書）