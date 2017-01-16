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艾迪曝光3兄弟 帥弟不輸模特兒

2017/01/16 15:15

艾迪瑞德曼（右）的弟弟湯瑪士瑞德曼（左）身材高挑，外型亮眼。（翻攝自Daily mail）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國男星艾迪瑞德曼以《愛的萬物論》勇奪奧斯卡影帝，接著以《丹麥女孩》、《怪獸與牠們的產地》登上演藝事業巔峰，優雅、靦腆的笑容，及細膩精湛的演技，讓他成為新一代男神，但原來他還有另外3個兄弟，每個都在各個領域中表現優秀，其中弟弟湯瑪士外型更是亮眼有如明星，帥度直逼哥哥。

大哥查理瑞德曼是一全美最大英文出版社CEO。（翻攝自網路）

據《ETtoday》報導，艾迪的弟弟叫湯瑪士瑞德曼，畢業於英國杜倫大學及知名的卡斯商學院，擁有迷人電眼及高大挺拔的身材，外貌完全不輸模特兒或線上明星，因此在網路上也相當有人氣，大哥查理則是一家出版社的CEO，是全球最大的英文出版社集團，還和J.K羅琳合開網站，來頭不小。另外，艾迪還有1位同父異母的哥哥叫詹姆士，目前擔任銀行主管，兩人感情非常好，4兄弟除了都是高材生，也散發著同樣的英倫紳士氣質，但除了艾迪瑞德曼之外，其他3人和演藝圈無關聯，行事作風低調。

艾迪（右）同父異母的哥哥詹姆士（左），目前任職於銀行。（翻攝自網路）

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