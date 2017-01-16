（影音）蜜拉帶老公台灣放閃 女兒視訊亂入萌翻

〔記者盧家豪／台北報導〕蜜拉喬娃維琪和導演老公保羅安德森來台宣傳《惡靈古堡：最終章》，兩人結婚多年感情依舊，不時在台上放閃，保羅大讚蜜拉是系列電影的靈魂人物，蜜拉甜回：「這就是為什麼我嫁給他。」還送上飛吻，中場兩人女兒還打電話來，透過視訊向現場打招呼，萌翻眾人。

電影《惡靈古堡：最終章》記者會，蜜拉喬娃維琪。（記者趙世勳攝）

蜜拉說，女兒沒跟著來台宣傳其實不太開心，因為她聽說台灣有很多凱蒂貓的店。記者會一開場蜜拉就大秀華語：「我愛你們台灣」，蜜拉說：「我來之前有惡補一下，而且還知道幾句別的喔。」之後還說了「謝謝你」、「不客氣」等華語。

蜜拉喬娃維琪（右）和導演老公保羅安德森（左）來台宣傳《惡靈古堡：最終章》，記者會上兩人女兒還打電話來，透過視訊打招呼。（記者趙世勳攝）

對於台灣印象，蜜拉20年前來台曾參觀佛寺，但她表示時間有點久記不太清楚，只記得有很多人騎馬的雕像，笑說：「在場大家都是騎馬來的吧？」她表示很興奮來台，真的很希望能待久一點；保羅則是第一次到台灣，直說想看101。片商特地準備「東方殭屍」到場，還讓蜜拉和保羅現場繪製符咒擊退東西方兩種殭屍，畫面十分有趣。

兩人今晚將現身於信義威秀的首映會，《惡靈古堡：最終章》1月26日全台上映。

片商特地準備「東方殭屍」到場。（記者趙世勳攝）