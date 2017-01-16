限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）蜜拉帶老公台灣放閃 女兒視訊亂入萌翻

2017/01/16 12:38

〔記者盧家豪／台北報導〕蜜拉喬娃維琪和導演老公保羅安德森來台宣傳《惡靈古堡：最終章》，兩人結婚多年感情依舊，不時在台上放閃，保羅大讚蜜拉是系列電影的靈魂人物，蜜拉甜回：「這就是為什麼我嫁給他。」還送上飛吻，中場兩人女兒還打電話來，透過視訊向現場打招呼，萌翻眾人。

電影《惡靈古堡：最終章》記者會，蜜拉喬娃維琪。（記者趙世勳攝）

蜜拉說，女兒沒跟著來台宣傳其實不太開心，因為她聽說台灣有很多凱蒂貓的店。記者會一開場蜜拉就大秀華語：「我愛你們台灣」，蜜拉說：「我來之前有惡補一下，而且還知道幾句別的喔。」之後還說了「謝謝你」、「不客氣」等華語。

蜜拉喬娃維琪（右）和導演老公保羅安德森（左）來台宣傳《惡靈古堡：最終章》，記者會上兩人女兒還打電話來，透過視訊打招呼。（記者趙世勳攝）

對於台灣印象，蜜拉20年前來台曾參觀佛寺，但她表示時間有點久記不太清楚，只記得有很多人騎馬的雕像，笑說：「在場大家都是騎馬來的吧？」她表示很興奮來台，真的很希望能待久一點；保羅則是第一次到台灣，直說想看101。片商特地準備「東方殭屍」到場，還讓蜜拉和保羅現場繪製符咒擊退東西方兩種殭屍，畫面十分有趣。

兩人今晚將現身於信義威秀的首映會，《惡靈古堡：最終章》1月26日全台上映。

片商特地準備「東方殭屍」到場。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
2017/01/16 08:17
被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
2017/01/16 10:00
超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過 超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過
2017/01/16 07:43
遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全 遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全
2017/01/16 06:39
焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工 焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工
2017/01/16 06:59
喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好 喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好
2017/01/16 09:11
女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展 女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展
2017/01/16 10:42
凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠 凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠
2017/01/16 08:27
貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔 貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔
2017/01/16 08:52
蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚 蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚
2017/01/16 08:45
（影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表 （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
2017/01/16 10:32
范冰冰李晨 婚期因這件事卡關 范冰冰李晨 婚期因這件事卡關
2017/01/16 10:46
犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙 犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙
2017/01/16 09:58
馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統 馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統
2017/01/16 12:43
替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻 替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻
2017/01/16 07:21
等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋 等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋
2017/01/16 07:17
生女帶財40萬 女星自嘲傻人有傻福 生女帶財40萬 女星自嘲傻人有傻福
2017/01/16 07:08
信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
2017/01/16 06:00
張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚 張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚
2017/01/16 11:33
（影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌 （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
2017/01/16 07:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.