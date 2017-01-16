這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物
2017/01/16 13:09
一名昆明粉絲送Jolin一個超華麗頭飾，但尺寸太大，半張臉都遮住。（翻攝攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林和交往多年的混血男模錦榮分手，情變不影響事業運，反而工作滿檔超旺，所到之處都擠滿死忠粉絲，且常常有粉絲獻上精心製作的禮物討她歡心，近日更是收到一個超狂的禮物，她不僅欣然接受，還戴在頭上拍下認證照，讓其他粉絲笑翻了。
一名中國昆明的粉絲送她一個銀色的華麗頭飾，但不知道是頭飾太大，還是Jolin頭太小，尺寸完全超出預期，一戴上半張臉都被遮住，她也搞笑稱這個禮物是「代替月亮來懲罰你的頭飾」，坦言：「有點大倒是。」許多網友都相當好奇這到底是什麼，還有人懷疑是燈罩，不是所謂的頭飾，討論得相當熱烈。
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