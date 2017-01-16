限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物

2017/01/16 13:09

一名昆明粉絲送Jolin一個超華麗頭飾，但尺寸太大，半張臉都遮住。（翻攝攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林和交往多年的混血男模錦榮分手，情變不影響事業運，反而工作滿檔超旺，所到之處都擠滿死忠粉絲，且常常有粉絲獻上精心製作的禮物討她歡心，近日更是收到一個超狂的禮物，她不僅欣然接受，還戴在頭上拍下認證照，讓其他粉絲笑翻了。

一名中國昆明的粉絲送她一個銀色的華麗頭飾，但不知道是頭飾太大，還是Jolin頭太小，尺寸完全超出預期，一戴上半張臉都被遮住，她也搞笑稱這個禮物是「代替月亮來懲罰你的頭飾」，坦言：「有點大倒是。」許多網友都相當好奇這到底是什麼，還有人懷疑是燈罩，不是所謂的頭飾，討論得相當熱烈。

相關新聞

推薦新聞
月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
2017/01/16 08:17
豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
2017/01/16 06:00
超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過 超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過
2017/01/16 07:43
遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全 遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全
2017/01/16 06:39
焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工 焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工
2017/01/16 06:59
喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好 喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好
2017/01/16 09:11
女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展 女童星樂樂是戲精 掀老師外遇進軍柏林影展
2017/01/16 10:42
凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠 凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠
2017/01/16 08:27
蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚 蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚
2017/01/16 08:45
沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG 沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG
2017/01/16 08:11
咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒 咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒
2017/01/16 09:22
（影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表 （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
2017/01/16 10:32
范冰冰李晨 婚期因這件事卡關 范冰冰李晨 婚期因這件事卡關
2017/01/16 10:46
《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛 《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛
2017/01/16 09:49
馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統 馬克爾難當王妃 卡蜜拉拒再讓「平民」汙染血統
2017/01/16 12:43
替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻 替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻
2017/01/16 07:21
等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋 等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋
2017/01/16 07:17
信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
2017/01/16 06:00
SMAP解散 木村拓哉魅力下滑 SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
2017/01/16 10:51
張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚 張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚
2017/01/16 11:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.